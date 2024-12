Нов ред минимум в региона: Накъде отива войната в Сирия. Иран губи много (ВИДЕО)

Настъплението на т.нар. сирийски бунтовници (основно Хаят Тахрир аш-Шам, която набра сила преди над 9 години като клон на Ал Кайда плюс Сирийската национална армия, която съществува благодарение основно на Турция – какво е положението сега според близкоизточния анализатор Руслан Трад, научете: Войната Русия-Украйна, пренесена в Сирия: Любопитни детайли от Руслан Трад (ВИДЕО) е стратегическо събитие с тектоничен ефект – това мнение вече се появява все по-често по израелските телевизии.

Има опасение от бивш израелски офицер от местните сили за сигурност, че такова събитие всъщност представлява началото на промяна на вече установения ред в региона. Трябва да има буферна зона между нас и сирийците (т.е. бунтовниците), казва Амит Ягур. Тази зона следва да бъде осигурена или от израелската армия, което е по-малко възможно, или от режима на Басаш Асад, според него – той изрази опасения какво идва, когато се получава властови вакуум, а израелският "Канал 12" съобщи, че "Хизбула" пратила много бойци да се бият в Сирия в помощ на Башар Асад:

На този фон, двама близкоизточни анализатори в лицето на Руслан Трад и Дахер Ламот отбелязват голяма промяна в поведението на ХТШ. Организацията иска да премине към гражданско-политическа организация, смята Трад. Лидерът ѝ Абу Мохамед ал Джолани вече говори как бойците на ХТШ ще напуснат цивилните райони на Алепо до няколко седмици, а управлението на града и провинцията ще бъде поето от преходен орган. Може дори ХТШ да се разпусне изцяло и да се влее в нови политически и военни структури, които сменят режима на Асад, посочва Трад. Ламот също признава тази промяна, признава, че сега няма религиозни сблъсъци и ХТШ бяга от такова нещо (след като в началото на "новата война" в Сирия точно Ламот алармираше за "брадатите джихадисти" и как имало ожесточена съпротива от християните в Сирия: Путин е заклещен в Украйна: Сирия почва пак да гори и Асад закъсва). Само че за Ламот това е армия, която "със сигурност не е само джихадистка, а си е професионална с много включени тайни служби на Израел, САЩ и Турция. Координираната атака е съвсем очевадна, като Израел и САЩ масирано удрят също от юг и изток. Стотици дронове са на разположение, с много прецизна тактика, техника и тежко въоръжение.

Поне засега, имайки вече опита отпреди, тази предимно армия на тайни служби избягват конфронтации с религиозните малцинства, за да не ги настроят негативно и да няма отпор на живот и смърт, както се получи предният път. Използват джихадистите за камуфлаж, пиар и за да имат някаква "сирийска" основа или връзка. И за човешка маса в предни позиции. Просто етикет за международното право.

Пътят, по който тази професионална армия върви, е повече от ясен. Алепо-Хама-Хомс-Дамаск и единствената цел е сваляне на Асад и заменяне с режим, който е благосклонен към Израел. САЩ помага на Израел, а и с това вероятно ще си вземе заветните газови находища, което е пък техният интерес. Турците си имат друга задача - вземане на парче от Сирия (както Израел го направи под предлог "национална сигурност") и прогонване на кюрдите далеч от турските граници. Проблемът е, дали имат контрол над джихадистите, дали няма да го изпуснат (и да стане зловеща касапница), какво и кой ще управлява след това, как ще се разпарчетоса страната?":

Още вчера следобед стана ясно, че поредният сирийски град е в ръцете на Хаят Тахрир-аш Шам (ХТШ) – Хама. Там поредната статуя на бащата на Асад – Хафез, намери печалния си край, а Арабската лига отложи спешната среща на външните си министри заради Сирия - Още: "Напред към Хомс": Бунтовниците в Сирия овладяха град Хама (ВИДЕО)

Иран плаща скъпо

Междувременно – протурската платформа Clash Report изчисли, че в подкрепа на режима на Башар Асад Иран е налял около 50 млрд. долара т.е. 15% от годишния си БВП и отделно още 20-30 млрд. долара само за военни операции в Сирия. Годишно за милиции в Сирия Иран харчи 6 млрд. долара, според ООН. Дългът, натрупан от режима на Асад към Иран, е около 20 млрд. долара.

На този фон – заради бунтовническото настъпление и изоставяне на активи в Алепо и мини в провинция Хомс, Иран губи 120 млрд. долара! 340 членове на Иранската революционна гвардия са загинали в Сирия от 2012 година, както и 2100 ирански войници и 418 ирански офицери. Отделно около 3300 де факто ирански бойци (афганистанци и шиити) и 12 000 подкрепяни от Иран местни бойци, в проирански милиции, също са намерили смъртта си. И 2000 бойци на „Хизбула“ влизат в сметката.

