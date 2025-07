Срещу насилието в Газа: Три жени забиха ван в оградата на военен завод (ВИДЕО)

Необичаен инцидент се случи на 15 юли 2025 г. в Единбург. Три активистки забиха автомобил в оградата на военен завод в столицата на Шотландия Единбург, съобщи ДПА. По-късно жените са арестувани по силата на Закона за борба с тероризма. Инцидентът е станал в комплекса на цех на компанията за високи отбранителни технологии и сигурност "Леонардо" на улица "Крю Роуд Норт" в Единбург.

"Овъглени и разкъсани деца": Израелска атака срещу училище в Газа (ВИДЕО)

Three women have been arrested (31, 34 and 42) after Pro-Palestinian protestors drove a van into the fence of Leonardo UK in Edinburgh.

Police say: "Officers were called to an ongoing disturbance in the Crewe Road North area of Edinburgh.” Enquiries are ongoing. pic.twitter.com/wARAbK6KdC