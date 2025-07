Пак ескалация: Израел порази сградата на сирийския генщаб в Дамаск (ВИДЕО)

Израелските сили нанесоха удар по сградата на сирийския Генерален щаб в Дамаск като отговор на съобщенията за насилие срещу малцинството на друзите в Сирия - това е "меката сила" на израелския премиер Бенямин Нетаняху в съседната страна. Според сирийското здравно министерство има поне една жертва, а най-малко 18 души са ранени при въздушния удар по входа на комплекса в сряда, 16 юли. Говорител на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF) заяви, че военните са действали „в съответствие с указанията на политическото ръководство и продължават да са в готовност да посрещнат различни сценарии“.

Сирийската държавна телевизия „Ал-Ехбария“ съобщи, че двама цивилни са били ранени. Медията нарече случилото се „израелска агресия“, насочена към централната част на столицата.

Още: Израел готви нов удар по Иран, Китай помага с оръжия на режима в Техеран

This is brutal! Footage emerges of the strike on Syria’s General Staff



At least 18 people were injured and one killed as a result of Israeli airstrikes on Damascus.



U.S. Secretary of State Marco Rubio stated that the United States is concerned about Israel’s strikes on Syria.… https://t.co/OtoKExzbTT pic.twitter.com/Jk4oDK5xTk