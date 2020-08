Нови протести в Израел срещу Бенямин Нетаняху (СНИМКИ)

Over 10,000 protest against Netanyahu in Jerusalem; 7 arrested | The Times of Israel https://t.co/sn8EOwYsRG — FreedomExpressed 🌊🌊 (@iPicNews) August 23, 2020

Ердоган: Турция никога няма да остави Йерусалим на Израел Защитата на Йерусалим е червена линия за Турция и Анкара никога няма да остави Свещения град на милостта на окупационното израелско пра... Прочети повече

Protest in Manchester against israel's bombing of Gaza&a call for widespread action to shut uk-israeli arms factories.#IsraeliCrimes#ShutElbitDown pic.twitter.com/CbQMx2VhJa — EQB (@pal_resi) August 23, 2020

NO TO NORMALIZATION

Thousands throughout Yemen protest against the recent #normalization deal between Israel and the United Arab Emirates. pic.twitter.com/5aCvN81pt0 — Palestine Culture (@PalestineCultu1) August 23, 2020

Над 10 000 души излязоха на 22 август по улиците в знак на протест срещу министър-председателя на страната, но силите на реда не им позволиха да проведат шествие в столицата.По информация на ДПА, покрай вилата на Нетаняху в Тел Авив също е имало протестна акция, а отделни групи протестиращи са забелязани по мостовете и шосетата в различни точки на страната.В Израел вече няколко седмици се провеждат демонстрации с искане за оставката на премиера Бенямин Нетаняху, който е обвинен във вземане на подкуп, мошеничество и злоупотреба с доверие. Разследването срещу него продължава повече от 3 години. Освен това протестиращите поставят под съмнение ефективността на усилията на кабинета по въпроса с противодействието срещу разпространението на COVID-19.