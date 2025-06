Иран обявиха, че ще искат компенсации, влиятелен шиитски лидер предупреди, че ситуацията може да излезе извън контрол

В четвъртък Върховният съвет за национална сигурност на Иран публикува изявление, в което обявява, че „конфронтацията с врага ще продължи, докато не бъде изплатено обезщетението“, добавяйки, без да споменава конкретна държава, че „в случай на намеса на трета страна в тази агресия, тя ще бъде незабавно конфронтирана съгласно конкретен план“.

Великият аятолах Али ал-Систани, който е най-влиятелният шиитски духовник в Ирак, пък предупреждава, че конфликтът между Израел и Иран може да излезе извън контрол. Ал-Систани осъди това, което той определи като „продължаваща военна агресия“ срещу Иран и неговото „върховно религиозно и политическо ръководство“. Той също така предупреди за „изключително тежки последици за целия регион“, ако конфликтът продължи.

„Това може дори да доведе до пълно излизане на ситуацията извън контрол и до широко разпространен хаос, който ще увеличи страданията на народите и ще навреди в най-голяма степен на интересите на всички“, заяви ал-Систани в изявление днес.

Али ал-Систани е изключително влиятелен глас в регионалните религиозни и политически дела, особено след водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г. Милиони шиитски мюсюлмани по света, включително мнозинството в Ирак, търсят от ал-Систани духовни напътствия за живот в съответствие с ислямския закон.

Същевременно информационната агенция Tasnim обяви, че иранските ракети са способни да достигнат до десет американски военни бази, разположени в региона. От агенцията разпространиха и инфографика, която показва обсега на ракетите.

