37-годишният Лео Меси блесна с миг гениалност и донесе първа победа на Интер Маями на Световното клубно (ВИДЕО)

Малко преди да навърши 38 години Лионел Меси отново събра погледите на цял свят! 8-кратният носител на "Златната топка" реализира победното попадение при първия успех на Интер Маями на Световното клубно първенство. На "Мерцедес Бенц Стейдиъм" "чаплите" надвиха Порто с 2:1. "Драконите" откриха резултата рано-рано с гол от дузпа на Саму. През втората част обаче Теласко Сеговия и Меси осъществиха пълен обрат.

Бившите съотборници в Барселона Лео Меси и Луис Суарес комбинираха добре още в четвъртата минута и накараха стража на противника Клаудио Рамош да се намесва. 120 секунди по-късно Порто получи дузпа за нарушение на Ноа Алън срещу Жоао Марио. Зад бялата точка застана Саму, който откри резултата.

В средата на полувремето две добри извеждащи подавания на Меси бяха опропастени от Суарес и Сеговия. И в двете ситуации Рамош се справи. Аржентинската звезда също пробва късмета си с шут от дистанция, но не сполучи. До почивката Интер Маями оцеля. Първо Фалкон изчисти от голлинията, а след това гредата спаси американския тим.

През втората част "чаплите" вдигнаха още повече темпото. Сеговия възстанови паритета с мощен шут от воле, а в 54-тата Лео Меси блесна с феноменален гол от пряк свободен удар. В заключителната фаза резервата Фафа Пико получи от Меси, но пропусна. Тимът, воден от Хавиер Масчерано, вече има четири точки, колкото и бразилският Палмейрас. Порто и Ал Ахли са с по една в група "А".

53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐



Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY