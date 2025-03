Новият началник на израелската армия: Няма да спра докато не унищожа "Хамас" (ВИДЕО)

Новият началник на Въоръжените сили на Израел (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир заяви по време на встъпването си в длъжност, че мисията на Израел да победи палестинската войнствена групировка "Хамас" "не е изпълнена". "Приемам командването на (израелските) въоръжени сили със скромност и смирение. "Хамас" наистина понесе тежък удар, но все още не е победена. Мисията все още не е изпълнена", каза Замир на фона на безизходицата в преговорите за следващите стъпки в прекратяването на огъня в Ивицата Газа.

"Задачата, която ми е поверена от днес, е ясна - да водя ЦАХАЛ към победа. Няма да спра, докато враговете ни не бъдат унищожени. Ще увеличим числеността на армията бързо и отговорно. Не можем да продължим да живеем на ръба", каза още Замир.

