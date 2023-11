ООН: Израелските удари срещу бежански лагер могат да се равняват на военни престъпления

Още: Втори обстрел за 24 часа по бежанския лагер "Джабалия" в Ивицата Газа (ВИДЕО)

„Като се има предвид големият брой цивилни жертви и мащабът на разрушенията след израелските въздушни удари срещу бежанския лагер Джабалия, имаме сериозни опасения, че това са непропорционални атаки, които биха могли да се равняват на военни престъпления“, написа службата в социалната мрежа X.

