ООН за затварянето на граничния пункт Рафах: Газа има гориво само за един ден

Това се случва след началото на сухопътната офанзива на израелската армия в Рафах. Танкове и военни от израелската армия (ЦАХАЛ) превзеха граничния пункт между Газа и Египет от палестинската му страна, като вдигнаха знамената на Израел: Започва се: Израелската армия влезе с танкове в Рафах и издигна знамена (ВИДЕО).

„В момента нямаме физическо присъствие на пропускателния пункт Рафах, тъй като достъпът ни беше отказан от COGAT“, заяви Йенс Лаерке на пресконференция в Женева, визирайки израелската агенция, която контролира доставките в палестинските територии.

The Israeli army has taken control of the "Rafah" crossing point pic.twitter.com/WYiZMncnr2