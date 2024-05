Започва се: Израелската армия влезе с танкове в Рафах и издигна знамена (ВИДЕО)

Тази сутрин израелските военни публикуваха кадри, на които се вижда как танковете им поемат контрола над контролно-пропускателния пункт "Рафах" откъм египетската граница. Районът е превзет в рамките на "точна операция" срещу "Хамас" в "ограничени райони на източната част на Рафах", съобщават от ЦАХАЛ. Те твърдят, че са имали "разузнавателна информация, че терористите използват района на пропускателния пункт за терористични цели".

Всичко това се случва на фона на прието от "Хамас" предложение за временно примирие в Газа, изготвено от посредниците САЩ, Катар и Египет. Твърди се обаче, че то е неприемливо за Израел, а междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху не спря планираната офанзива в Рафах.

В неделя "Хамас" изстреля ракети от района на пропускателния пункт по Керем Шалом в Южен Израел, при което загинаха четирима войници и други бяха ранени. Израел отвърна с въздушни удари по Рафах вчера, като най-малко петима души загинаха.

Преди да започнат нощната операция, от ЦАХАЛ заявиха, цитирани от The Times of Israel, че са извършили "координация с международните организации, действащи в района, с молба да се придвижат към хуманитарната зона, като част от усилията за евакуация на населението, които се полагат".

Припомняме, че израелската армия отправи призив за евакуация на хиляди палестинци от Рафах. Там се намира около половината население на Ивицата Газа, след като то бе принудено да тръгне на юг по време на израелската офанзива в северната част на анклава. Говорим за между 1 милион и 1,5 милиона души.

На граничния пункт бяха издигнати израелски знамена, предава The Times of Israel. Съобщава се, че след като войници и танкове на израелската армия са навлезли в контролно-пропускателния пункт от палестинската страна, превозните средства с помощи и пътници са били спрени и не могат да преминат.

IDF captures Rafah crossing on Gaza-Egypt border - Israeli flags were raised there - The Times of Israel



Israeli army troops and tanks reportedly entered the checkpoint from the Palestinian side, after which vehicles carrying aid and passengers were stopped from passing… pic.twitter.com/DeKsJOAiG3