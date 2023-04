Опасни игри: Китай показа ВИДЕО с имитация на удари на китайската армия срещу Тайван

Джао Сяожуо, изследовател в Китайската академия на военните науки, отбелязва, че ключовите цели се отнасят до военни съоръжения на остров Тайван.

ОЩЕ: Китай започна учения за превземането на Тайван за 48 часа (ВИДЕО)

Припомняме, че в събота, 8 април, Китай започна мащабни 3-дневни учения с участието на авиацията и флота около Тайван. Пекин не крие, че отработва обкръжаване и пълна блокада на острова откъм морето и от въздуха.

Chinese media showed a simulation of a massive missile strike on #Taiwan



Another cartoon fans. pic.twitter.com/WWgQdSd5kO