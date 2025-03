Пак тотална война от Израел: Първи данни за стотици загинали в Газа (ВИДЕА)

Повече от 400 души, включително и деца, са били убити при израелските въздушни атаки над Ивицата Газа рано тази сутрин. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването в Газа, цитирани от New York Times. Това повишава перспективата за връщане към тотална война. Припомняме, че израелските сили предприеха големи въздушни атаки над Ивицата Газа, като това са първите големи удари от началото на примирието на Израел с „Хамас“ преди около два месеца.

Israeli aircraft as well as artillery surrounding Gaza, targeted dozens of terror targets throughout the Gaza Strip within the last hour, with reports so far suggesting over 150 casualties though the number is expected to rise. pic.twitter.com/3DXifI6qD8