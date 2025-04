"Вие определяте целите и времето“: Премиерът Моди даде карт бланш на индийската армия да отмъсти за терора (ВИДЕА)

Във вторник министър-председателят на Индия Нарендра Моди даде на индийските въоръжени сили пълна свобода да решат какъв да бъде начинът, целите и времето за отговор на терористичното нападение в Кашмир, при което загинаха 26 цивилни, предаде Timesofindia. По време на срещата на високо равнище, на която присъстваха министърът на отбраната Раджнат Сингх, началникът на Щаба на отбраната Анил Чаухан и началниците на трите въоръжени сили, премиерът Моди потвърди, че „нашата национална решимост е да нанесем съкрушителен удар на тероризма“.

Припомняме, че Индия и Пакистан застанаха на ръба да военен конфликт, след като в Кашмир беше извършена терористична атака, отнела живота на 26 туристи.

„Премиерът Моди изрази пълна вяра и доверие в професионалните способности на индийските въоръжени сили. Премиерът заяви, че те разполагат с пълна оперативна свобода да решават за начина, целите и времето на нашия отговор“, съобщи информационна агенция PTI.

"Междувременно на жп гара в Индия някой постави знамената на Пакистан, Бангладеш и Палестина, позволявайки на хората да стъпват върху тях. Напрежението нараства", предаде NEXTA.

💥💥 JUST IN: India's Prime Minister Modi has given the military "full operational freedom in making decisions about the methods, targets, and timing of the response" to Pakistan.



Meanwhile, at a railway station in India, someone placed flags of Pakistan, Bangladesh, and… pic.twitter.com/qHAIP0h5vv