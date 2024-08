Палестинец от Западния бряг уби двама души с нож в сърцето на Израел

Двама израелски граждани бяха убити, а други двама бяха ранени при терористично нападение с нож в централния град Холон в неделя сутринта, съобщиха от полицията и от спешна помощ.

Нападателят е идентифициран като палестинец от Западния бряг - 34-годишния Амар Одех, жител на град Салфит. Той е намушкал с нож жертвите на три различни места, преди да бъде застрелян от полицай и да бъде ликвидиран.

Източник на The Times of Israel твърди, че мъжът не е имал разрешение за влизане в Израел, но няма и предишни нарушения на сигурността.

"Това беше сложна и трудна терористична атака. Жертвите бяха на три отделни места, на около 500 метра едно от друго", заявиха медици от службата за спешна помощ "Маген Давид Адом".

