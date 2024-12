Подкрепяните от САЩ сили с офанзива в Дейр ез-Зор, Русия изтегля кораби от най-важното си пристанище в Сирия (ВИДЕО)

В ранните часове на 3 декември Военният съвет на Сирийските демократични сили (подкрепяни от САЩ и основно съставени от кюрдски бойци) в Дейр ез-Зор започна офанзива срещу Сирийската арабска армия на Башар Асад, подкрепяна от Иран и Русия.

В Североизточна Сирия Сирийските демократични сили де факто оформиха държава в държавата по време на битката на САЩ и съюзниците му срещу "Ислямска държава" през годините. Сега тези сили настъпват откъм Ал-Хусейния, едно от седемте села северно от Дейр ез-Зор. На кадри в социалните мрежи се вижда как те премахват преградите в района. Операцията е наречена „Битка за завръщане“ и беше обявена вчера.

U.S. is now carrying out airstrikes targeting Iranian-backed militia positions in seven villages controlled by them and the Assad regime along the Euphrates in eastern Deir ez-Zor. https://t.co/Idf2ONhaPA pic.twitter.com/2SxIWI8p19 — Clash Report (@clashreport) December 3, 2024

В провинция Дейр ез-Зор иранските милиции също имат свои позиции. Там са най-големите петролни залежи на Сирия и САЩ поддържат малък контингент, контролиращ най-ценните находища. Именно около град Дейр ез-Зор е границата между контролираните от режима на Асад сили и водените от кюрдските бойци Сирийски демократични сили (карта на Al Jazeera).

Протурският източник Clash Reports съобщава за сблъсъци между подкрепяните от САЩ кюрди и иранците от Революционната гвардия, подкрепящи режима на Асад, в 7 села по поречието на река Ефрат в източната част на Дейр ез-Зор.

Този репортаж съвпада с думите на местен сирийски източник, който предположи още вчера, че Сирийските демократични сили (SDF) може да започнат офанзива за завземане на контролираната от режима на Асад територия в провинция Дейр ез-Зор. Военният съвет на Дейр ез-Зор - милиция с арабско мнозинство в рамките на SDF - е мобилизирал местни жители от горепосочените 7 села на левия бряг на река Ефрат. Те са единствените райони на изток от Ефрат, които режимът контролира, което ги прави стратегически пунктове за Асад, Иран и Русия. Подкрепяните от Иран милиции неведнъж са изстрелвали оттам ракети, насочени към разположените наблизо американски сили, припомня американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Русия изтегля кораби от ключово пристанище

Базата на руските военноморски сили в Тартус в Западна Сирия, на средиземноморския бряг, изглежда под непосредствена заплаха.

Бунтовниците, водени основно от Хаят Тахрир аш-Шам (бивш местен клон на Ал-Кайда, спорно е дали връзките с организацията остават) и открито подкрепяната от Турция Сирийска национална армия, настъпват от север. Най-голямото им постижение засега е превземането на Алепо, редица селища в провинциите Идлиб и Хама. Дори влязоха в град Хама, но бяха изтласкани и точно там режимът на Асад гради укрепленията си: Първа ефективна отбрана на режима на Асад: Мислите за Алепо са далеч, подсилването е на юг (ВИДЕО).

С наближаването на фронтовата линия на юг Русия вече взема предпазни мерки. Понастоящем тя разполага с пет военни кораба и една подводница, базирани в Тартус. Един от тези кораби, спомагателният „Елня“, е забелязан да напуска пристанището сутринта на 2 декември, пише Naval News, като информацията предполага, че някои или всички други кораби също са напуснали.

Макар и непотвърдено, това движение на кораба се счита за вероятно да е пряко свързано със ситуацията на място. Ако това е така, то е първият видим знак, че Русия извежда ценни активи от страната. Уважаваният морски анализатор Droxford Maritime отбелязва, че „има реална възможност отпътуването да е свързано с влошаването на ситуацията в Сирия“. Корабът "Елня" е нефтоносец от проект 160 клас "Алтай", който е ценен актив и е важен за поддържането на руските сили в Средиземно море.

Военноморската база в Тартус на средиземноморското крайбрежие на Сирия е стратегически актив за Русия. Руските военноморски сили поддържат военноморската база там от 1971 г. насам, но след разпадането на Съветския съюз тя престава да се използва. След началото на гражданската война в Сирия - през 2012 г. - тя пак е в действие. А след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. придоби още по-голямо значение. Москва засили военното си присъствие в Тартус преди инвазията, за да противодейства и възпре прякото участие на НАТО, особено чрез самолетоносачи в Средиземно море. Два от руските кораби бяха блокирани от Турция да влязат в Черно море след началото на инвазията - те останаха в Средиземно море.

Русия разполага и с ключова авиобаза на западното крайбрежие - "Хмеймим", намираща се в Латакия.

Битката между бунтовниците и режима на Асад

На 2 декември силите на руския и сирийския режим продължиха ограничена кампания за въздушни удари в окупираните от опозицията райони в Северозападна Сирия. Силите на Асад нанесоха удари по обекти в провинциите Идлиб и Алепо, включително по болници в Идлиб. Министерството на отбраната на Сирия заяви, че въздушните и артилерийските удари са унищожили пет командни центъра на опозицията и седем склада за оръжия и боеприпаси. Режимът заяви, че при въздушните удари са убити най-малко 400 опозиционни бойци - нещо, което не може да се провери по независим път.

Exclusive photos from Tal Rifaat, Syria, by Clash Report correspondents. pic.twitter.com/8UhRBCJCYO — Clash Report (@clashreport) December 3, 2024

Другата страна пък съобщава, че над 50 души от силите на режима на Асад са убити, когато сирийските бунтовници са превзели Соран, Тайбат ал-Имам, Халфая и Маардас в провинция Хама през изминалата нощ (видео 18+). Бунтовниците съобщават, че се сражават с успехи на няколко фронта в провинция Хама - нанесени са и множество удари с дронове (видео 18+).

Подкрепяната от Турция Сирийска национална армия забавя настъплението си, посочи ISW, като уточни, че това е станало, след като на 1 декември армията е постигнала основната си цел - превземането на Тел Рифат, северно от Алепо.

Liberation process of Tal Rifaat by Syrian rebels, filmed by Clash Report correspondent. pic.twitter.com/3B7pLJogIY — Clash Report (@clashreport) December 3, 2024

Rebel forces (HTS-led) came closer to Hama once again and captured Tal al-Nasiriyah. Previously (a bit more north), rebel forces captured Suran and seized armoured equipment such as tanks, previously belonging to Assad's army. pic.twitter.com/UwnvvjuRjd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2024