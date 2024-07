Пожар в търговски център в Китай взе шест жертви (ВИДЕО)

Пожар се разпространи на няколко етажа в 14-етажна сграда в търговски център в град Дзъгун в Китай.

Това съобщи NEXTA TV, позовавайки се на BBC.

Пожарникарите успяха да потушат огъня и да изведат 17 души от сградата, но все още имаше хора в мола.

По-късно китайските държавни медии съобщиха за смъртта на шестима души.

Six people have died in a fire at a shopping center in China - BBC



A fire spread to several floors of a 14-story building at a shopping mall in the city of Zigong: firefighters were able to extinguish the fire and get 17 people out of the building, but there were still people… pic.twitter.com/7phWOA1Os6