Сибирският котарак на име Мир, който диктаторът Владимир Путин подари през 2012 г. на Норихиса Сатаке, губернатора на северната префектура Акита в Япония, е починал. Това гласи съобщение на отдела за връзки с обществеността на префектура Акита, цитирано от ТАСС.

През лятото на 2012 г. Сатаке подари на Путин японско кученце акита ину, порода, с която се слави неговата префектура, в знак на благодарност за помощта на Русия за Япония след катастрофалните природни бедствия през март 2011 г.

На свой ред Путин подари на губернатора сибирско коте, което получи името Мир и което заживя в дома на Сатаке.

Още: Зеленски: Япония ще ни предостави още един пакет помощ

Съобщава се, че котаракът е починал поради заболяване. За съжаление в днешни дни руската дума "мир" и особено понятието "русский мир" звучат страшно и навяват асоциации на смърт и геноцид.

Външният министър на Япония в Киев: Въвличането на КНДР в Украйна ще рефлектира в Източна Азия

Mir, the Siberian cat gifted by Putin to Japan’s Akita prefecture, has died at the age of 12.



Akita Governor Norihisa Satake once described the cat as “very affectionate, unlike President Putin.” https://t.co/TgUuIUfuri pic.twitter.com/VBCL5e8sWS