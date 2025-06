Ирландия в шок: Ексхумират останките на 800 бебета, изхвърлени в канализацията

Цяла Ирландия е шокирана от тази ужасяваща новина. Властите започват да ексхумират останките на 800 бебета, изхвърлени в канализационна яма в бивш „дом за майки и бебета“. Смята се, че много от децата, починали в институцията в Туам, са били изхвърлени в бивш резервоар за отпадъчни води, известен като „ямата“, заявява местният историк Катрин Корлес. Именно нейното старателно проучване разкри смъртта на 798 деца в дома за неомъжени майки между 1925 г. и затварянето му през 1961 г. Само две бебета са погребани в близкото гробище.

All of Ireland is shocked by this horror: authorities begin exhuming remains of 800 infants dumped in a sewage pit at a Catholic-run home



Forensic excavations have begun in Tuam at the site of a former "mother and baby home," where it was discovered that between 1925 and 1961,… pic.twitter.com/pztL4buP8l