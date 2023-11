Принцът на Бахрейн стана първият арабски лидер, осъдил атаката на "Хамас" (ВИДЕО)

По време на годишната среща на върха по въпросите на сигурността "Диалог в Манама" той заяви, че "недвусмислено" осъжда "Хамас". Наричайки ситуацията в Ивицата Газа "недопустима", Халифа подчерта, че "както в исляма, така и в юдаизма защитата на невинния живот е дълг и морална отговорност".

В обръщението си към участниците във форума, сред които бяха дипломатически служители и служители по сигурността от целия Близък изток, САЩ и Европа, лидерът на Бахрейн заяви, че е "на страната на цивилните и невинните, а не на страната на политическите пози. Нападенията на 7 октомври бяха варварски, ужасяващи. Те бяха безразборни. Те убиха жени, деца, възрастни хора. Те поразиха граждански институции и военни цели", продължи той.

"И на всичкото отгоре, изглежда, че вече е нормално да се вземат заложници, да се отвличат и да се говори за това, сякаш е военен акт. Това е нещо, което ние осъждаме", каза Бин Хамад Ал Халифа, цитиран от The Times of Israel.

