Русия съсипа с дронове единствената рафинерия на Украйна за втори път в рамките на седмица (ВИДЕО)

Поредна нощ и поредна масирана руска въздушна атака срещу Украйна, която е комбинирана - дронове плюс ракети, като се затвърждава тенденцията безпилотните летателни апарати да се ползват много по-ударно от руснаците. Защо, прочетете - Още: Руските ракети са демоде, Кремъл залага на нова ера и пести танкове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Основният удар е бил в Полтавска област, в град Кременчук. Украинската спешна служба посочва, че има преки попадения и "падане на отломки върху обекти на енергийната инфраструктура". В Кременчук се намира най-важната украинска петролна рафинерия, всъщност тя е единствената, ако не броим завода "Шебелински", който обаче се занимава и с други видове горива. Спешната помощ казва, че един човек е получил среднотежки рани след атаката - Още: Русия се хвали: Ударихме и спряхме на практика единствената рафинерия на Украйна

❗️🇷🇺 Russia hit Kremenchuk with cluster munitions, aiming to cause maximum civilian harm. Strikes targeted energy facilities. Some submunitions, shaped like toys, pose a serious risk to children. Fragments with metal balls up to 10 cm wide were also found at the scene. https://t.co/3tkr0bO7K7 pic.twitter.com/Rb7vQTggdB