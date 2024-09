Путин кацна в Монголия, в Кремъл са спокойни, че арест няма да има (ВИДЕО)

Правителственият самолет с Владимир Путин току-що пристигна на летището в монголската столица Улан Батор, с което започва официалното посещение на диктатора в съседната държава. За пристигането съобщиха от пресслужбата на Кремъл.

Визитата на руския лидер е по покана на монголския президент Ухнаагийн Хурелсух и е посветена на 85-ата годишнина от победата на съветско-монголските войски над японските сили край река Халхин Гол.

Това е първото посещение на Путин в страна, която е подписала Римския статут на Международния наказателен съд, откакто заповедта му за арест беше издадена през март 2023 г. И Монголия е задължена да го арестува и предаде на Трибунала в Хага, за което я призоваха и от ЕС, и от външното министерство на Украйна.

Въпреки това говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва няма "никакви проблеми" с монголската страна, свързани с решенията на Международния наказателен съд. Монголия от дни се подготвя за височайшата визита.

Mongolia is getting ready to welcome Putin on a state visit, ignoring threats from the U.S. and Ukraine, and plans to disregard the ICC. Mongolia is crucial to Russia, not just as a trade partner, but also as a key transit route to China. pic.twitter.com/m1so5YHfG3