Путин може да посети Турция за откриване на атомна централа

"Може би има вероятност г-н Путин да дойде на 27 април или да се свържем за церемонията по откриването онлайн и да направим първата стъпка в АЕЦ "Аккую"", каза Ердоган в ефира на частната телевизия ATV, цитирана от "Ройтерс".

Турция ще зареди за първи път гориво в първия енергиен блок на АЕЦ "Аккую" и официално ще му предостави статут на ядрено съоръжение на 27 април, заяви Ердоган в сряда.

В понеделник Кремъл беше опровергал турските съобщения, че Путин планира да посети Турция.

В събота пък от руското президентство съобщиха, че по време на телефонен разговор Путин и Ердоган са обсъдили успешното изпълнение на съвместни стратегически проекти в енергийния сектор, включително изграждането на атомната електроцентрала "Аккую".

Проектът е на стойност 20 милиарда долара и с мощност 4800 мегавата (MW) за изграждане на четири реактора в средиземноморския град Аккую, провинция Мерсин. По-рано Турция обяви, че планира да пусне първия реактор в Аккую през 2023 г. Това ще бъде първият източник на ядрена енергия в Турция и се очаква да покрие около 10% от търсенето на електроенергия в страната, когато централата бъде завършена.

През този февруари се появи информация, че „Росатом“ е имала проблеми при закупуването на ключово оборудване от Германия за строящите се атомни централи в Турция и Унгария. В Унгария бе засегната АЕЦ „Пакш 2“, а в Турция – АЕЦ „Аккую“. Припомняме, че руската ядрена енергетика остана извън санкциите на ЕС по искане на Будапеща.

Междувременно Ердоган обяви още, че няма да позволи на Запада да въвлече Турция във война срещу Русия.

Анкара не е ратифицирала Римския статут - основополагащия документ на Международния наказателен съд в Хага, който издаде на 17 март заповед за арест на Путин заради депортирането на украински деца.

