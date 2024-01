Първи данни за загинали след силното земетресение в Япония (ВИДЕО)

Земетресението с магнитуд 7,6 по Рихтер стана в следобедните часове, като разруши сгради, прекъсна електрозахранването на десетки хиляди домове и накара жителите на някои крайбрежни райони да избягат на по-високи места. То предизвика и вълни с височина около 1 метър покрай дългото западно крайбрежие на Япония, както и в съседната Южна Корея.

