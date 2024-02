Ракети по Дамаск взеха жертви, ударен ли е таен офис на Иран и "Хизбула"?

Според нея израелски военни самолети са изстреляли ракети по Дамаск откъм Голанските възвишения - в случая е цитиран сирийски военен източник.

Ударът е станал тази сутрин в предградието Кафар Суса. Израел все още не е коментирал случилото се.

При предполагаемия израелски удар по жилищната сграда в сряда не е загинал нито един ирански гражданин или съветник, съобщава полуофициалната иранска информационна мрежа Student News Network.

Иранските медии обръщат внимание на случилото се, защото в атакувания квартал се намират жилищни сгради, училища и ирански културни центрове. В близост има голям, строго охраняван комплекс, използван от службите за сигурност, посочва The Times of Israel.

Появи се и неофициална информация, че в сградата е имало апартамент, който е служил като тайно място за събиране на ирански агенти и високопоставени служители на "Хизбула" и Иранската революционна гвардия. "Хизбула" действа в Ливан и е подкрепяна финансово от Иран.

Часове по-късно се появиха съобщения за нови експлозии в Дамаск. Не е ясна причината за взривовете.

