МААЕ: И подземната част на иранския ядрен обект в Натанз е засегната

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) - ядреният надзорен орган на ООН - излезе с обновени данни за това какви са щетите в ядрените обекти на Иран, нанесени досега по време на израелската операция "Изгряващият лъв". Оценката, публикувана в следобедните часове на 17 юни, е въз основа на продължаващия анализ на сателитни изображения с висока резолюция, събрани след атаките в петък, 13 юни.

Удар по подземните зали за обогатяване на уран

"МААЕ установи допълнителни елементи, които показват пряко въздействие върху подземните зали за обогатяване на уран в Натанз", обяви агенцията.

Още: МААЕ допуска срив в ядрения център на Иран, унищожена е ключова инфраструктура (СНИМКИ)

Iran: Based on continued analysis of high resolution satellite imagery collected after Friday’s attacks, the IAEA has identified additional elements that indicate direct impacts on the underground enrichment halls at Natanz.

No change to report at Esfahan and Fordow. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 17, 2025

Преди това МААЕ обяви, че извънредното прекъсване на електрозахранването в иранския ядрен обект в Натанз, причинено от въздушните удари на израелските военновъздушни сили в първия ден от операцията им, може да е довело до унищожаването на част от приблизително 14 000 подземни центрофуги.

Според анализ на Института за космическа и международна сигурност, изображения от Maxar показват разрушения в надземната част на Натанз – включително пилотния завод за обогатяване и електрическа подстанция. Това потвърждава и предходен радарен анализ.

The International Atomic Energy Agency (IAEA) has said that the sudden loss of power at the Natanz Nuclear Facility in Iran, resulting from Friday’s airstrikes by the Israeli Air Force, may have destroyed some of the roughly 14,000 underground centrifuges, which are are fragile… pic.twitter.com/A4SpIpsX3X — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

NEW Maxar imagery shows craters above Iran’s buried Natanz facility after Israeli strikes.



Strangely, Iran appears to be filling them in. pic.twitter.com/9OI7tF4S0o — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

Сега се говори и за въздействие под земята, след като вчера от МААЕ не потвърждаваха поражения по подземната "каскадова зала", където се намират основните центрофуги.

Още: Иран с условие за нови преговори със САЩ. Тръмп: "Да се предадат!" (ВИДЕО)

Данните за Исфахан и Фордо

"Няма промяна в докладите за Исфахан и Фордо", обяви МААЕ във връзка с останалите ядрени обекти на Иран, към които Израел се прицели.

Засега не са забелязани големи щети на площадката на завода за обогатяване във Фордо, макар Иран да призна за поражения. Обектът е построен толкова дълбоко под земята, че се смята, че само американски бомби за унищожаване на бункери могат да го повредят сериозно - затова Израел иска САЩ да се включат във войната. "Съоръжението във Фордо и неговата съдба е "въпрос, който със сигурност ще бъде разгледан", заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац.

Още: Колко близо е Иран до ядрено оръжие: САЩ и Израел тотално се разминаха в оценките си

Що се отнася до обекта в Исфахан, МААЕ потвърди през уикенда, че там четири ключови сгради, включително съоръжението за конвертиране на уран и заводът за производство на горивни плочи, са били повредени при израелско нападение.

Още: Иран май привършва ракетните установки. Тръмп обеща "нещо голямо" в Близкия изток (ВИДЕО)