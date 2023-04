Ракетоносец на САЩ отговори на военното учение на Китай при Тайван

Снощи военният кораб "извърши рутинно преминаване през Тайванския проток", се казва в изявление на 7-и флот на военноморските сили на САЩ, "през води, където се прилага свободата на корабоплаване и прелитане в открито море в съответствие с международното право".

Китай разглежда Тайван като част от своята територия и действа да постави самоуправляващия се остров под свой контрол.

На 8 април Пекин започна тридневни военни учения около Тайван, при които симулира целенасочени удари и упражни блокада на острова.

The US warship USS Milius sailed through the Taiwan Strait on Sunday, in what the US Navy described as a ‘routine’ transit, just days after China ended its latest war games around the island https://t.co/rFWG9d0Lz3 pic.twitter.com/MypfuzXtax