Рибари откриха подводен дрон край Филипините (СНИМКИ)

Подводен дрон, за който се предполага, че е от Китай, беше открит във води край централните Филипини, съобщи полицията в четвъртък, предупреждавайки за „потенциални последици за националната сигурност“. Дронът е открит от трима рибари в понеделник на около шест мили от брега на Сан Паскуал в провинция Масбате. Става въпрос за жълт дрон с надпис "HY-119", дълъг около шест фута и с форма на торпедо с перки, съобщава CBS News, позовавайки се и на иформация на AFP.

Chinese submarine drone found in Masbate, deep inside the Philippines archipelago



A Navy official confirmed on Thursday that a Chinese submarine drone, marked HY 119 yellow, was recovered approximately 9 kilometers from San Pascual, Masbate, at around 6:15 a.m. on 30 December.… pic.twitter.com/uBFeDSyCs3