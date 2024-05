Украинските морски дронове Sea Baby вече са оборудвани с ракетни системи (СНИМКИ и ВИДЕО)

Още: Украйна показа своя нов морски дрон (ВИДЕО)

Добавя се, че предишната вечер Sea Baby, заедно с Военноморските сили, ефективно са работили от морето срещу позициите на руснаците на Кинбурнската коса в Черно море.

Ukrainian Sea Baby maritime drones are now equipped with Grad systems



It is reported that last night Sea Baby together with the Ukrainian Navy effectively worked from the sea against the positions of Russian occupiers on the Kinburn Spit.



The media also publish footage of Sea… pic.twitter.com/rzoTlQLsdy