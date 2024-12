Руските военни се евакуират от Сирия вкупом с техниката, Дамаск празнува (ВИДЕО и СНИМКИ)

Руските военни, които поддържаха сриналия се режим на диктатора Башар Асад, се евакуират от Сирия. Това се вижда на видеокадри, публикувани на 13 декември. Анализатори, които работят с отворени източници, показаха и сателитни снимки. Германският таблоид BILD, позовавайки се на германски военни анализатори, съобщава, че Русия се подготвя за пълна евакуация на военните си бази - общо 6, като най-важните са военноморската в Тартус и военновъздушната в Хмеймим, провинция Латакия.

Москва е успяла да издейства гаранции за сигурност на базите си от новите управляващи в Сирия след падането на Башар Асад - бунтовниците, водени от "Хаят Тахрир аш-Шам", сформирали преходно правителство. Вероятно обаче те се отнасят само до изтеглянето на руските войски, „а не до постоянното им разполагане“, пише BILD.

По-рано бяха забелязани и огромни руски военни конвои, които се придвижват от позициите си в Хомс и Дамаск към сирийското крайбрежие.

‼️ BREAKING: Russian military is being evacuated from Syria



Bild citing German military analysts report that #Russia is preparing for the complete evacuation of its military bases from #Syria.



The security guarantees for Russian troops received from Syria's new rulers after the…

Русия изнася ПВО от базата в Хмеймим

Русия очевидно се готви да изтегли своите системи за противовъздушна отбрана С-400 от военновъздушната база Хмеймим в Латакия. На сателитни снимки, направени тази сутрин, и на други кадри се вижда, че там вече няма разположени пускови установки, а радарът 91N6E е "опакован" и поставен на перона за товарене на тежкотоварния самолет "Aн-124".

Засега обаче в базата все още работят изтребители и хеликоптери, коментира протурската платформа Clash Report, която следи отблизо ситуацията в Сирия.

#BREAKING Russia appears to be preparing to withdraw its S-400 air defence system from Khmeimim Air Base, Latakia, Syria.



Satellite images from this morning & footage from the ground show no launchers deployed, with the 91N6E radar packed and positioned on the apron for loading…

Празненства в Сирия

Днес в Сирия се проведе първата петъчна молитва, откакто на власт в Дамаск са бунтовниците от ХТШ - преди свързани с "Ал Кайда", но анализатори посочват, че тези връзки вече са скъсани. По действията си засега "Хаят Тахрир аш-Шам" показва, че зачита правата на малцинствата и живота на цивилните.

Syrian Prime Minister Muhammad al-Bashir led the first Friday prayers at the Umayyad Mosque after the fall of the Assad regime

Situation in the Umayyad Square in Damascus. Syrians are still celebrating the fall of the Assad regime.

Премиерът на преходното правителство Мохамед ал-Башир поведе молитвите в джамията "Умаяд", където се стекоха хиляди хора, включително и шефът на турското разузнаване Ибрахим Калън.

