"С голи ръце": Филипински войници се биха с китайската брегова охрана (ВИДЕО)

Сблъсъкът се е случил, докато филипинският флот и бреговата охрана са доставяли провизии на филипинските войски, разположени във Втория Томас Шол.

Генерал Ромео Браунър обвини китайски кораби, че са нанесли таран на филипинските лодки, след което са се качили на борда им и са иззели оръжия. ОЩЕ: Корабите се удариха: Китай и Филипините в сблъсък в Южнокитайско море (ВИДЕО)

China is now accusing Philippine supply vessels of hitting the Chinese Coast Guard vessels near the #SecondThomasShoal in the #WestPhilippineSea. The videos taken by the Filipino soldiers however tell a different story! 1/3 @9DashLine @DefensePitz @PingpingTweets @informedph2 pic.twitter.com/jMwz4q0ECd