Самолет с 19 души на борда се разби в Катманду (ВИДЕО)

Самолет с 19 души на борда се е разбил в столицата на Непал - Катманду. Инцидентът е станал при излитане, съобщи "Катманду пост", позовавайки се на служител на летището.

Самолетът на "Saurya Airlines" се е разбил около 11:00 часа, като полицията и пожарникарите са участвали в спасителните дейности.

"Деветнадесет души, включително екипажът на самолета, са били на борда", съобщи говорителя на летището Премнатх Тхакур.

