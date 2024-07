Полски пилот загина в самолетна катастрофа, готвейки се за авиошоу (ВИДЕО)

Учебен самолет се разби в авиобазата в Гдиня - пристанищен град в Северна Полша, близо до руския ексклав Калининград.

Става въпрос за М-346 Master на военновъздушните сили. Пилотът не е успял да катапултира и е загинал.

An airplane crashed during a flight exercise in Poland



An M-346 Bielik airplane crashed into the runway at Kosakowo Airport in Gdynia and then caught fire. pic.twitter.com/t5uGBvQiMT