САЩ с оферта за примирие в Ливан, Иран ще договаря добри условия за "Хизбула" (ВИДЕО)

Посланикът на САЩ в Бейрут - Лиза Джонсън - е представила на председателя на парламента Набих Бери проект на предложение за примирие в Ливан. Тя се е срещнала с него в четвъртък, 14 ноември, съобщава Reuters, позовавайки се на високопоставени източници.

Бери е съюзник на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" и проводник на дипломацията с организацията. Сега той е получил първото писмено предложение на Вашингтон за прекратяване на огъня от поне няколко седмици насам.

„Това е чернова, за да получим коментари от ливанската страна“, казва един от източниците пред Reuters. Подробности за съдържанието на проекта обаче няма.

Според Jerusalem Post една от точките в плана, изпратен сега до Ливан от САЩ, изисква израелската армия да бъде упълномощена да продължи да провежда операции срещу "Хизбула" в Ливан, за да предотврати нейното превъоръжаване. Тази клауза обаче предизвиква недоволство в Бейрут, смятат от изданието.

Al Jazeera пък пише, че "максималистките искания" на Израел ще възпрепятстват прекратяване на огъня.

През октомври Израел предаде на САЩ условията си за примирие в Южен Ливан, където армията нахлу миналия месец, за да изтласка "Хизбула" на север. Съгласно резолюция на ООН групировката не може да действа на юг от река Литани - тук идва мястото на миротворците от UNIFIL, които трябва да гарантират това. Според Израел обаче споразумението не се спазва, а оттам "Хизбула" обстрелва домовете на граждани в Северен Израел. Целта е над 60 000 души, разселени заради тези удари, да се завърнат у дома.

Сред условията на Израел за примирие беше военновъздушните му сили да имат свобода на действие в ливанското въздушно пространство, съобщи Axios миналия месец.

Според The Wall Street Journal новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп е подписал предложението в неделя по време на среща с министъра по стратегическите въпроси на Израел Рон Дермер в Мар-а-Лаго. Тръмп е дал зелена светлина на предложението след брифинг от Дермер и е изразил надежда, че то ще бъде изпълнено преди встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г.

В четвъртък израелският външен министър Гидеон Саар разговаря с френския си колега Жан-Ноел Баро и му каза, че има „напредък“ в опитите за постигане на примирие в Ливан, което да позволи на израелците да се завърнат безопасно по домовете си. Според Министерството на външните работи Саар е подчертал, че трябва да се гарантира изпълнението на всяко споразумение, включително да се държи "Хизбула" далеч от границата и да ѝ се попречи да се превъоръжава чрез Сирия.

Al Jazeera посочва друг важен акцент – визитата на иранския политик Али Лариджани в Бейрут днес е с цел да се постигне по-благоприятно за "Хизбула" споразумение за прекратяване на огъня и същевременно да се отправи послание към бъдещата администрация в САЩ. Иран „се опитва да се отвори и да работи с нея“, казва Ибрахим Фархат - доцент по разрешаване на конфликти в Института в Доха.

„Мисля, че Лариджани е на посещение по всички тези причини. Той се опитва да настоява за сделка, сделка, която не позволява на "Хизбула" да се предаде“, казва Фархат. В същото време, по думите му, Лариджани съобщава на Вашингтон, че „ние имаме роля и можем да направим така, че нещата да се случат“.

Израелските военни за пореден път издадоха редица заповеди за евакуация в южните предградия на Бейрут, последвани бързо от опустошителни въздушни удари в кварталите Гобири и Бурдж ал-Бараджне на 15 ноември. Южното предградие Дахия е крепостта на "Хизбула".

Жилищна сграда в южните предградия на Бейрут се срути в огромен облак от дим и прах след израелската атака. Държавната информационна агенция на Ливан описва „тежък обстрел, извършен от самолети на израелския враг“ в района на Гобеири, близо до "Хорш Бейрут", най-големия парк в столицата.

Израелската армия заявява, че през изминалото денонощие е поразила над 120 цели на "Хизбула" в цял Ливан, включително команден център в провинция Набатие.

