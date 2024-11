Ще има мир в Газа: Залозите за това растат (ВИДЕО)

Залозите, че ще има спиране на огъня в Газа към 2025 година, стават все по-големи. Според най-голямата борса за залози във финансовия свят Polymarket, вероятността да има поне временен мир в Газа стигна до 51%.

Това е забележителна промяна, след като на 18 ноември, в понеделник, оценката на вероятността да има мир в Газа беше едва 15%! Polymarket е борса, която събира предвижданията на много субекти и на тази база всъщност се изчислява вероятност бъдещо събитие да се случи.

As we appear to be on the Verge of a Major Breakthrough in Ceasefire Negotiations between Israel and Hezbollah; Polymarket’s Betting Market currently believes there is a 51% Chance of a Ceasefire by 2025, up over 15% since Monday. pic.twitter.com/2C5d6dDrbs — OSINTdefender (@sentdefender) November 20, 2024

Залози за мир, но в момента – война

Междувременно, вчера привечер изстреляна от шиитската терористична групировка "Хизбула" ракета удари площадка в детска градина в Северозападен Израел. За щастие по това време градината е приключила работа и няма хора:

A Rocket fired by Hezbollah landed on the Playground of a Kindergarten earlier today, within the City of Acre in Northwestern Israel; thankfully School had already been let out for the day and nobody suffered any Injuries. pic.twitter.com/8WWUzCV8cq — OSINTdefender (@sentdefender) November 20, 2024

От своя страна, Израел отново бомбардира предградието "Дахия" на ливанската столица Бейрут. То е крепост на "Хизбула" - израелската армия систематично бомбардира цели там, сривайки командни и военни постове на терористичната групировка: Нетаняху предлага 5 млн. долара на всеки, успял да изведе заложник от Газа

Airstrikes tonight Striking the Dahieh Suburb of Southern Beirut, targeting known Hezbollah strongholds. pic.twitter.com/abOgZ9j4fA — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2024