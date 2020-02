Ще премине ли "прокси' войната в Сирия в пълномащабна? (ВИДЕО)

Russia fought terrorism in Syria AND provides humanitarian aid.



America armed terrorists, destroyed Raqqa, has killed 1000s of Syrian civilians, put Syria under debilitating sanctions,&concocted the war on Syria.



Give it up with the Russophobia already and inform yourself. https://t.co/LbjLUIRqWH — Eva Bartlett (@EvaKBartlett) February 27, 2020

Turkey strikes Russian, Assad regime bastion Latakia, other targets in Syria with missiles.https://t.co/mIpxGZwxmL — Julia Davis (@JuliaDavisNews) February 28, 2020

-significant-



Unconfirmed reports that dozens upon dozens of Turkish soldiers have just been killed in a massive Russian air strike on the Syria-Turkey border about an hour ago. — Brasco_Aad (@Brasco_Aad) February 27, 2020

#BREAKING: Another video of refugees, these are reportedly flocking to #EU via Turkey-Greece border.



Forget about 🇺🇳 Human rights. Did none of the ''finance'' ministers in Europe figured-out that eliminating Assad's threat so that Syrians can stay here in Syria would cost less!? pic.twitter.com/iKL6XKlqOi — عبدالله الغفاري (@TNTreports) February 28, 2020

BREAKING: Israeli Attack Helicopters Reportedly Strikes Syrian Army Observation Post Injuring 3.



Yet Again Israel Attacks Syria Without Consequence, The Last Attack Killing 6. When Will This Finally End?#SyriaUnderAttack — Robert Inlakesh (@falasteen47) February 27, 2020

Сирийската (според неофициална информация всъщност е руската) авиация удари сериозно турски части в Идлиб. В следствие на удара, турският президент Реджеп Ердоган организира извънредно събрание, като съществува възможност Турция да обяви военно положение. Стана ясно, че турската армия е атакувала позиции на редовните сирийски въоръжени сили по цели в Хама, северозападните градове Нубл и Захраа, както и в руския бастион Латакия.Атаката накара турският президент Реджеп Ердоган да се обърне и за военна подкрепа към традиционните си съюзници на запад. Турският министър на отбраната Халуси Акар и високопоставени военни командири отлетяха към оперативен център, разположен на турско-сирийската граница. Така те дадоха знак, че най-вероятно предстои голяма контра-офанзивна операция срещу сирийските сили, които са подкрепяни от руски изтребители.Напрежението ескалира, след като джихадистите в Идлиб, силно подпомагани от турската армия, прекъснаха отново магистралата М5, основната и най-важна пътна артерия в Сирия. Те не я ползват, като единствената им цел изглежда е да предизвикат финансова и хуманитарна катастрофа в Сирия. Идлиб към момента е полупразна област, след като голяма част от местното население го напусна заради военните действия.Турският президент обеща страната му да удари „всички цели от режима“ на сирийския държавен глава Башар Асад. „Асад и силите на режима му ще платят тежка цена за това ужасно нападение“, заяви днес турският вицепрезидент Фуат Октай. В Тwitter ръководителят на Дирекцията по комуникации в турското президентство Фахреттин Алтун заяви, че Русия и Иран, които подкрепят сирийския президент Башар Асад, ще изгубят всякакво доверие, ако не спрат военните действия в района на Идлиб.Това навежда на мисълта, че Турция е готова дори да обяви война на Сирия. В отговор Русия заяви, че праща кораби с круизни ракети в Сирия Вчера Турция също заяви, че ще пусне свободно "сирийските" бежанци към Европа (това директно касае България). Известно е, че голяма част от тези "бежанци" са и бойци в ислямистки и джихадистки групировки в Сирия.Освен това, Турция получи и друг шамар. Според либийски източници силите на Хафта вчера, са убили поне 7 турски военни, както и дузини бунтовници, които са били трансферирани от Сирия, за да се бият на страната на ислямистите в Либия, сочат източници в страната.Сирийската армия също беше ударена и от друг регионален противник. Израелски хеликоптери са атакували позициите на сирийските правителствени сили, съобщи сирийската държавна телевизия. Ракетните удари са извършени от района на окупираните от Израел Голански възвишения по цели около столицата Дамаск. Ударени са позициите на сирийските войски в град Ал-Кунейтра, както и в селата Кахтания и Ал-Хурия.Трима военни са били леко ранени. Това е вторият удар на израелската авиация по цели край Дамаск. Ескалацията на напрежението е сериозна и всякакви варианти не са изключени. Actualno.com ще продължи да ви информира по казуса, включително и за реакцията на българските власти по отношение на бежанския риск. Търсим коментари от българските власти по отношение на създалата се ситуация.