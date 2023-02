Си Дзинпин: Китай, Иран и Русия са в противовес на американската мощ

Ебрахим Раиси попадна в материал, публикуван на 13 февруари във вестника People's Daily на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ККП). Това вероятно е сигнал за подкрепата на Пекин за засилено китайско-иранско сътрудничество, пише в днешния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

#Chinese President Xi Jinping has supported #Iranian President Ibrahim Raisi's actions in the "confrontation between the West and the United States".



"#China and #Iran are portraying themselves, along with Moscow, as a counterweight to American power", he said.