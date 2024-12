Сирийските бунтовници стигнаха до ключовия град Хомс, обещаха властта да е "на народа" (ВИДЕО)

За една нощ сирийските бунтовници, водени главно от "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и подсилени от подкрепяната от Турция Сирийска национална армия, изминаха около 40-50 км от превзетия град Хама до ключовия Хомс и вече са пред портите на града. Това показва, че режимът на президента Башар Асад, поддържан от Русия и Иран, се е изтеглил още назад и не е оказал никаква съпротива, нито е положил някакви препятствия пред опозиционните сили.

More bad news for Assad: Syrian rebels seize the State Security post in Inkhil, Daraa after regime forces withdraw. pic.twitter.com/kYf9HJ2Zaq — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

Хомс служи като важен транспортен възел, свързващ най-гъстонаселените райони на страната. Той се намира на около 140 км на север от столицата Дамаск, която е очевидната цел на ХТШ. Бунтовниците тръгнаха от крепостта си Идлиб в Северозападна Сирия и за няколко дни направиха огромен пробив на юг, както и на изток, където превзеха стратегически важния индустриален център Алепо.

Без препятствия към Хомс

Сутринта на 6 декември вече се появяват съобщения, че ХТШ и останалите бунтовници в коалицията са поели пълен контрол над северната част на провинция Хомс.

Те са превзели Дар ал-Кабира, Талбисе, Растан и други градове, без режимът на Асад и неговата Сирийска арабска армия да им окаже някаква съпротива.

Syrian fighters advance into Homs, seizing Rastan this morning without NO regime resistance. https://t.co/u1M9wmnnKX pic.twitter.com/vbSuJGmwCF — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

Syrian opposition military command announces control over Talbiseh in Homs countryside.



Talbiseh is approximately 10 kilometers north of Homs city. pic.twitter.com/CijuFkIOAm — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

Сирийските опозиционни групи използват преговорите с местните власти, за да завземат бързо територии без сражения. Местните жители на два града с преобладаващо християнско население северно от Хама съобщават, че са преговаряли за капитулация с настъпващите опозиционни сили, като по този начин са избегнали широкомащабни боеве в градовете. Съобщава се също, че представители на исмаилитските шиити в Саламия, югоизточно от Хама, са постигнали споразумение с бунтовниците. Силите на режима са се изтеглили от Саламия на 5 декември. Решението на градовете да се откажат от режима, изглежда, е тенденция в цялата провинция Хама. Тази тенденция може да помогне на силите, свързани с ХТШ, да се приближат до Хомс в рамките на следващия ден, без да бъдат забавяни от боевете през провинциалните селища, анализира по-рано американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) - нещо, което в крайна сметка се случва.

Бунтовниците твърдят, че ще върнат властта на народа

Много се говори за генезиса на "Хаят Тахрир аш-Шам", която в миналото беше свързана с "Ал-Кайда" и фронт "Ал-Нусра". Според военния анализатор Руслан Трад ХТШ още преди 9 години са се откъснали от организацията на Осама бин Ладен, а действията на "Хаят Тахрир аш-Шам" сочат към това, че те искат да покажат, че не са джихадисти и диктатори - поне засега.

Поредният пример е изявление на лидера на ХТШ Абу Мохамед ал-Джолани пред CNN: "Този режим (на Асад) е мъртъв. Ние ще създадем правителство, основано на народен съвет. Никой няма право да заличава друга група. Тези групи са съжителствали в този регион в продължение на стотици години и никой няма право да ги изтрива. Сирия заслужава управленска система, която е институционална, а не такава, в която един владетел взема произволни решения. Говорим за по-голям проект - говорим за изграждането на Сирия".

Syrian Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Leader Abu Mohammed al-Joulani to CNN:



This regime (Assad) is dead; we will establish a government based on a people’s council.



No one has the right to erase another group. These sects have coexisted in this region for hundreds of years, and no… pic.twitter.com/SzDDBlOMM4 — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

ХТШ създава нови институции в Алепо и привлича дезертьори

ХТШ вече създава алтернативни политически институции и институции за сигурност в град Алепо, като укрепва контрола и подкрепата на местното население и бившите членове на режима. "Фатех Мубин" - съвместното оперативно звено на ХТШ - нарежда на всички дезертьори от армията, службите за сигурност и полицията на сирийския режим да се явят в един от двата определени центъра за обработка в града. Предполага се, че организацията е замислила този ход, за да реинтегрира бившите бойци в цивилния живот, което, на теория, осигурява стабилност и сигурност през преходния период след конфликта, анализира ISW.

Освен това "Хаят Тахрир аш-Шам" се опитва да използва дипломацията, за да попречи на финансираните от Иран иракски милиции да подкрепят силите на сирийския режим, оттеглил се на юг.

Напрежението в столицата Дамаск явно също се покачва. Сили на Републиканската гвардия на режима на Башар Асад бяха заснети по покривите на къщите в квартал Ал-Малики, където живее диктаторът - там те дебнат за потенциални прелитащи дронове.

Assad regime Republican Guard forces on the rooftops of the houses in Al-Maliki neighborhood, where Assad lives, against drones.



Tensions in the capital of Damascus rising. pic.twitter.com/CssrQpvt5g — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

