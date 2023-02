Спасиха 40 души след 140 часа под руините, броят на жертвите расте (ВИДЕО)

На кадри от провинция Хатай се вижда как Найде Умай е изведена на носилка изпод развалините. Спасителният екип включваше служители на истанбулската пожарна и турски миньори, които са сред хилядите работници, помагащи в издирването и спасяването.

Naide Umay was rescued from the rubble by #İstanbul teams in #Antakya , #Hatay 175 hours after the #earthquake . #Turkey pic.twitter.com/3XDbRPMGKK

Екипите все още бързат да спасят хората, които може да са останали живи под развалините, въпреки че агенциите за помощ и властите предупреждават, че шансовете за намиране на оцелели стават все по-малки.

След 167 часа под отломките в Антакия, отново в южната турска провинция Хатай, бе спасен и мъж, показва видеоклип на CNN Turk. Вижда се как мъжът е вдигнат от спасителите, които след това прегръща и хваща за ръце.

Survivor pulled from rubble 167 hours after quake hit Turkey as rescue workers race against time.a man was rescued from the debris in Antakya, in southern Turkey's Hatay province.The man is seen being hoisted up by rescue workers, who he then embraces and grasps hands with. pic.twitter.com/7B5cOAooOq