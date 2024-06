Срути се покрив на летището в Делхи (ВИДЕО)

При инцидента загина един човек, а осем други са ранени.

"Осем души са ранени, един човек е загинал. Спасителните операции са приключили", заяви за АФП Атул Гард, директор на пожарната служба в Делхи.

#WATCH | Latest visuals from Terminal-1 of Delhi airport, where a roof collapsed amid heavy rainfall, leaving 6 people injured pic.twitter.com/KzxvkVHRGG