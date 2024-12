Стотици загинаха от циклон на френски остров (ВИДЕА)

Стотици, а вероятно и хиляди хора са загинали в Майот - френската територия в Индийския океан, която беше опустошена от мощен циклон. Спасителните екипи все още се опитват да достигнат до някои общности, за да търсят оцелели. Цели селища бяха изравнени със земята от циклона Чидо, донесъл вятър със скорост над 225 км/ч. Най-бедните хора, живеещи в импровизирани убежища, са особено силно засегнати.

Още: Тропическата буря "Сара" взе жертви в Хондурас и Никарагуа

Още: Бурята "Дара" отмина, но времето в Англия остава лошо

Част от населението на Майот, което наброява 320 000 души се борят с остър недостиг на храна, вода и подслон. Около 75% от населението живее под националната линия на бедността, а безработицата е около един на всеки трима. Френският президент Еманюел Макрон каза, че мислите му са със "сънародниците в Майот, които са преминали през най-ужасните няколко часа, а някои са загубили всичко, дори живота си".

On the French island of Mayotte, the strongest hurricane in 90 years, Shido, is raging.



The cyclone, which hit the French overseas territory in the Indian Ocean, has already claimed the lives of 14 people. pic.twitter.com/a1NiztCJce