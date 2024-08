Стотици загинали при израелски удар срещу училище в Газа

Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи, че броят на жертвите при израелския удар срещу училище в град Газа е нараснал между 90 и 100, предаде БГНЕС.

Още: Високопоставен представител на "Хамас" бе убит при израелски въздушен удар

„Броят на загиналите вече е между 90 и 100 и има още десетки ранени. Три израелски ракети удариха училището, в което бяха настанени разселени палестинци“, каза говорителят на агенцията Махмуд Басал пред АФП. Правителствената медийна служба на Газа каза, че при удара са загинали "повече от 100 мъченици".

Припомняме, че всички държавни структури в Газа са подчинени на "Хамас" и информацията, която те дават, следва да се приема внимателно. Видеокадри от мястото на събитието обаче показват, че ситуацията е много тежка.

Още: Битка в Иран между президента и Революционната гвардия заради Израел: The Telegraph с подробности

More than 100 people killed, dozens injured, in the Israeli shelling during dawn prayers on a school in Al-Daraj district in the centre of Gaza City pic.twitter.com/8vub4tayNL