Стотици загинали при удар по болница в Газа (ВИДЕО)

От палестинска страна обявиха, че това е най-смъртоносната израелска атака за последните пет войни, водени от 2008 г. насам. „Клането в арабската болница Ал Ахли е безпрецедентно в нашата история. Въпреки че сме били свидетели на трагедии в минали войни и дни, но това, което се случи тази вечер, е равносилно на геноцид“, каза говорителят на Палестинската гражданска защита Махмуд Басал.

Президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас обяви тридневен траур след трагедията в Газа, съобщава официалната агенция WAFA. Различни политически фракции също призоваха палестинците на Западния бряг да обявят стачка в сряда в знак на протест срещу смъртоносната атака срещу болницата, която според тях е дело на Тел Авив.

⚡️The moment of the zionist regime airstrike at the hospital in Gaza pic.twitter.com/TuEYZRglyF