Стрелба в мол в Банкок, хората се крият в магазините (ВИДЕО)

Местните в социалните медии информират за активна стрелба - подробности, които властите все още не са коментирали. ОЩЕ: Убити и ранени след стрелба в Ротердам (ВИДЕО)

Кадри в социалните медии по-рано показаха купувачи да тичат от мола, който вече е затворил всичките си входове.

BREAKING: Shooting incident at Siam Paragon Tuesday afternoon. No casualties reported as of 4.50pm but many shoppers fled the mall. PM Srettha and new police chief heading there.This is a developing story. #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/k1hQw8Udnb

Хората също публикуваха видеоклипове онлайн, които изглеждаха направени от вътрешността на търговския център. В един видеоклип четири силни шума, които звучат като изстрели, могат ясно да се чуят в оживения мол. ОЩЕ: Стрелба в Братислава, има загинал и ранени

Свидетели също съобщават онлайн, че са се криели в магазини и бани. Близката метростанция Siam също е затворена, съобщават местните медии.

[Update] People are seen leaving the shopping mall.



The gunshots, confirmed by the police, are coming from the M floor, where an active shooter is believed to be on-site.#Thailand #Bangkok #สยามพารากอน pic.twitter.com/MT3eZmY5nP