Световните лидери осъдиха взрива в Истанбул

Според губернатора на Истанбул Али Ерликая взривът е станал около 16:20 часа местно време, като полицията и служителите на спешна помощ са отцепили мястото на инцидента.

"Мирише на тероризъм", заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган на пресконференция, преди да замине за срещата на върха на Г-20 в Бали, Индонезия.

По-късно вицепрезидентът Фуат Октай, който посети мястото на взрива, заяви, че става дума за терористична атака, и добави, че жена нападателка е детонирала бомбата, която е предизвикала взрива.

"С дълбока болка научих за експлозията на булевард "Истиклял" в сърцето на Истанбул", заяви министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф в Twitter. "Правителството и народът на Пакистан изразяват най-дълбоки съболезнования на братския народ на Турция по повод загубата на скъпоценни човешки животи и отправят молитви за бързото възстановяване на ранените", добави той.

I have learnt with deep anguish about the explosion at popular Istiklal avenue in the heart of Istanbul. Govt&people of Pakistan express deepest condolences to the brotherly people of Turkiye at the loss of precious lives&send prayers for the speedy recovery of the injured.