Тактическа пауза за преселение на цивилни от Газа: Израел показа ВИДЕО

Преселение от Газа: Хора се спасяват преди пак да почне стрелбата (ВИДЕО)

От Израелските отбранителни сили уточниха, че няма прекратяване на огъня. Има само тактически паузи за хуманитарна помощ за цивилните жители на Газа. Тези тактически паузи са ограничени по време и площ, според предварителната договорка.

"Нашата война е с "Хамас", а не с народа на Газа", казват от израелската армия.

There is no ceasefire. There are tactical, local pauses for humanitarian aid for Gazan civilians. These tactical pauses are limited in time and area. We are also providing humanitarian corridors for civilians in Gaza to temporarily move south to safer areas where they can receive… pic.twitter.com/qwNoYYf0QV