Тежки наводнения в Турция, има загинали (ВИДЕО)

Двама души загинаха и 11 бяха ранени рано тази сутрин при наводнения, предизвикани от силен дъжд в черноморския регион на Турция, съобщи „Хюриет“.

Deadly floods and landslides kill at least two people in Turkey’s Dead Sea region. #Turkey #SevereFlooding pic.twitter.com/JRBZgUSPrg — China Daily (@ChinaDaily) July 14, 2020

Турция няма да ни съди заради наводненията След като вчера турският министър на горите и водните ресурси Вейсел Ероглу призова пострадалите от наводненията в Одрин земеделци да ...

Two more people have been killed in the floods in the Black Sea region https://t.co/Nbo9MRtKEj pic.twitter.com/pYe6RSSH9u — bianet English (@bianet_eng) July 14, 2020

Heavy rains led to flooding in Rize, on the northeast of Turkey. A man disappearing in the flood was filmed, and so far two have been reported dead.



Video: @rizeolay / Doğancan İlekpic.twitter.com/5MDTnlcw3e — dokuz8NEWS (@dokuz8news) July 14, 2020

Страховити кадри разпространиха световни агенции в социалните мрежи.Министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу заяви, че са изправени пред проблеми в достигането на 12 села, но всички звена на спасителните екипи в региона работят.Хората, ранени при свлачища в селските райони около град Чайели в провинция Ризе, са отведени в болницата.Сойлу каза, че продължават усилията за търсене и спасяване на един човек, за когото е съобщено, че е изчезнал. По-късно обаче бе заявено, че спасителният екип е открил тялото на човека в район близо до дома му.Властите заявиха, че много домове са били повредени, а три са напълно разрушени.Междувременно валежите в региона отново започнаха.