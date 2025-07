На 1300 км от Украйна: Дронове подпалиха важен руски военен завод (ВИДЕО)

Украинска атака с дронове порази ключово руско военно предприятие в град Ижевск, столицата на Удмуртия - на около 1300 км от границата с Украйна. Според руски източници става въпрос за електромеханичния завод "Купол". Съоръжението е известно с активното си участие в производството на системи за противовъздушна отбрана. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че заводът е в пламъци. Според местни медии е претърпял поне два преки удара днес, 1 юли.

Местни жители, цитирани от прокремълските канали Baza и Shot, съобщават, че са чули няколко експлозии. Системата за противовъздушна отбрана е била в активен режим. Местното летище временно е затворено.

Според Shot, чийто основател е под санкции на ЕС заради разпространяване на руска пропаганда, Въоръжените сили на Украйна са атакували с поне три дрона „Лютий“. Един от тях е бил свален, докато е захождал към града, твърди каналът.

Местният губернатор Александър Бречалов призна, че е имало атака с дронове по предприятие в Ижевск. "Всички служби за спешна помощ са заминали за мястото на инцидента. Ще съобщя допълнителна информация, когато тя стане достъпна", написа той в канала си в Telegram в 9 ч. днес.

Малко по-късно добави и ново съобщение - че "всички сили и средства работят на място", служителите на предприятието са евакуирани, а на пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ.

АО Ижевски електромеханичен завод "Купол" е руска компания, занимаваща се с разработване, производство, експлоатация и ремонт на ракетни комплекси "Тор". Това е зенитно-ракетен комплекс с малък обсег на действие, предназначен за унищожаване на самолети, хеликоптери, крилати ракети и др.

More footage of the attack in Izhevsk, Russia. By looking at the drone's shape, Ukraine used the AN-196 "Liutyi" drone to attack the plant, known for producing Tor-M2 and Osa-AKM air defense systems, missile electronics, simulators, and various types of drones. https://t.co/HmIiVJWXRj pic.twitter.com/OFdEkIjwmF