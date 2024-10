Терористична атака в Анкара: Жертви след взрив и стрелба пред ключов военен завод (ВИДЕО)

Терористична атака в Турция на 23 октомври - двама въоръжени мъже се опитаха да проникнат в сградата на "Турската аерокосмическа индустрия" (TUSAŞ) в столицата Анкара, след което се стигна до въоръжен сблъсък.

Вътрешният министър Али Йерликая потвърди нападението и съобщи за най-малко трима загинали и 14 ранени. Турският ежедневник "Сабах" уточни, че двама от трима нападатели са застреляни:

„Турската аерокосмическа индустрия“ е центърът на технологиите за проектиране, разработване, производство и интеграция на аерокосмически системи, модернизация и следпродажбено обслужване в Турция. Опитът на компанията включва лицензираното производство на реактивни самолети General Dynamics F-16 Fighting Falcon, самолети за лек транспорт, морски патрул и наблюдение CASA/ IPTN CN-235, обучители SIAI-Marchetti SF.260, за търсене и спасяване Cougar AS-532, хеликоптери, както и проектирането и разработването на безпилотни летателни апарати. Собственик са Турските въоръжени сили.

