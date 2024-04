Тревожни сигнали за война между Иран и Израел: Затворено въздушно пространство

Новината излезе от иранската информационна агенция Mehr в профила ѝ в Twitter, но беше изтрита и самата агенция я отрече. В първоначалния вариант се казваше, че въздушното пространство над Техеран е затворено заради "военни учения", посочва The Times of Israel.

По-рано Израел затвори училища в цялата страна от съображения за сигурност - за период от поне 2 дни. Израелският външен министър Израел Кац отложи планираното си посещение в Унгария и Австрия, което трябваше да започне на 14 април, "поради ситуацията със сигурността".

Междувременно, Al Jazeera съобщи на база източник от администрацията във Вашингтон, че в Израел очакват иранска атака през нощта или рано сутринта на 14 април. CNN предаде рано тази сутрин, че е забелязано придвижване и предислоциране на ирански ракетни системи и дронове в страната.

Американският президент Джо Байдън заяви, че очаква Иран да предприеме ответни действия "по-скоро рано, отколкото късно", предаде БГНЕС:

В някои канали в Телеграм вече има информация за изстреляни към Израел дронове-камикадзе. Съобщение за това направи репортерът на Axios Барак Равид:

BREAKING: Iran launches attack against Israel using dozens of drones, four U.S. and Israeli officials told me