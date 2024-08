Трима миротворци на ООН бяха ранени в Ливан

По-рано днес трима патрулиращи миротворци бяха леко ранени в Ливан, съобщиха от временните сили на ООН в страната.

Това се е случило при експлозия близо до ясно маркираното им превозно средство на ООН в околностите на Ярин, в Южен Ливан. Всички миротворци в патрула се завърнаха безопасно в базата си, се казва още в съобщението. ОЩЕ: Шестима загинаха при израелски удар в Ливан

